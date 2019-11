Arla-Werk in Upahl nach Gasaustritt evakuiert

Upahl. Im Werk der Molkerei Arla in Upahl (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Samstagabend Ammoniak aus einer defekten Gasleitung ausgetreten und hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Wie ein Sprecher am Sonntagmorgen sagte, wurde das Werk am Abend für mehrere Stunden evakuiert, nachdem das Leck an einer Ammoniakleitung bemerkt worden war. Der Katastrophenschutz des Landkreises unterstützte die Feuerwehrkräfte. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für den Vorfall war zunächst noch unklar. Eine Spezialfirma hat die Belüftung des Werks übernommen.