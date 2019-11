Mehr als 300 Karnevalstänzer bei Landesmeisterschaften

Demen. Paare, Garden, Tanzmariechen: Mehr als 300 junge Karnevalstänzer haben am Samstag in Demen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ihre Landesmeister ermittelt. Sie traten in elf verschiedenen Altersklassen und Disziplinen, darunter Marschtanz und Schautanz, vor die Jury.

Die meisten Punkte holte die 19-jährige Nadine Ehrhardt vom Verein SV Einheit 46 Parchim in der Disziplin Tanzmariechen über 15 Jahre. Ihr Verein erwies sich als der erfolgreichste Club im Wettbewerb: Seine Tanzsportler siegten in neun der elf Kategorien, wie der Präsident des Landeskarnevalverbandes, Lutz Scherling, sagte.

Sozial- und Sportministerin Stefanie Drese (SPD) würdigte den karnevalistischen Tanz: Die Tänzer trainierten ganzjährig mit Hingabe. "In vielen Sport- oder Karnevalsvereinen verbirgt sich hinter dem karnevalistischen Tanzsport auch ein sehr hochwertiger Sport. Das ist vielen gar nicht so richtig bekannt", sagte sie. Anders seien die gezeigten Topleistungen in den verschiedenen Disziplinen und Wettbewerben gar nicht möglich.