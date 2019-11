Meyer sieht nach jüngster Steuerschätzung Kurs bestätigt

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) sieht nach der jüngsten Steuerschätzung keinen Grund für Kursänderungen in der Ausgabenpolitik des Landes. "Die Einnahmen in den kommenden Jahren bleiben stabil. Für Mecklenburg-Vorpommern ist das ein gute Nachricht, da gerade ein neuer Doppelhaushalt aufgestellt wird, in dem wir für die kommenden Jahre viele zusätzliche Investitionen planen", sagte Meyer am Freitag in Schwerin. Korrekturen am Haushaltsentwurf seien somit nicht nötig. Laut Steuerschätzung schlägt die schwächelnde Konjunktur weniger auf die Staatseinnahmen durch als bisher befürchtet. Konkrete Ergebnisse der Steuerschätzer für Mecklenburg-Vorpommern sollen in den kommenden Tagen vorliegen.