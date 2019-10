Neues Finanzausgleichsgesetz soll gerechter sein

Schwerin. Das Kabinett hat dem Entwurf für ein neues Finanzausgleichsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern (FAG) zugestimmt. Das Gesetz soll die Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen sowie innerhalb der kommunalen Ebene neu regeln, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte. Das neue System solle den Kommunen mehr Gerechtigkeit bringen. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) sagte, steuerstarke Kommunen müssten künftig etwas mehr als bisher an steuerschwache Kommunen abgeben.

Neu sei eine Infrastrukturpauschale. Das Land unterstütze damit Kommunen bei Investitionen. Außerdem gebe es ein Entschuldungsprogramm. Die Gesamtfinanzausstattung der Kommunen werde 2020 wegen des Steuerwachstums von Land und Kommunen sowie der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen um rund 352 Millionen Euro höher sein als 2019. Der Gesetzentwurf geht nun in den Landtag.