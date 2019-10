Mehrere Unfälle mit Pferden im Landesosten: Vier Verletzte

Neustrelitz/Anklam. Bei mehreren Unfällen mit Pferden sind am Wochenende im Osten Mecklenburg-Vorpommerns vier Menschen verletzt und fünf Pferde getötet worden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Neubrandenburg sagte, ging am Samstag in Neu Plestlin bei Anklam in Vorpommern ein Kutschpferd durch und bei Neustrelitz fuhren zweimal Autos in eine entlaufene Pferde.

In Neu Plestlin verlor der 52 Jahre alte Kutscher die Kontrolle. Die Kutsche rammte einen Zaun, der Mann fiel hinab und erlitt schwer Kopfverletzungen. Diese seien nicht lebensbedrohlich, sagte der Sprecher. Ein Alkoholtest ergab, dass der Kutscher nüchtern war. Warum das Pferd scheute und durchging, war zunächst unklar.

Auf der Bundesstraße 96 südlich von Neustrelitz stieß am Samstagabend erst ein Transporterfahrer mit vier von zwölf ausgebrochenen Pferden zusammen. Der 53-jährige Fahrer aus Rostock wurde leicht verletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Alle vier Tiere verendeten. Wenige hundert Meter weiter stieß ein Auto mit vier Insassen mit einem weiteren Pferd zusammen. Fahrer und Beifahrer wurden ebenfalls verletzt und kamen in eine Klinik. Auch dieses Tier starb. Der Sachschaden an den Autos wurde auf rund 40 000 Euro geschätzt.

Die anderen Pferde konnten eingefangen werden. Sie waren zuvor im benachbarten Stadtteil Strelitz-Alt von einer Koppel geflüchtet. Der Grund habe noch nicht ermittelt werden können, sagte der Sprecher. Die B96, Ausweichstrecke für die wegen Brückenbauarbeiten am Wochenende gesperrte Autobahn 24 Berlin-Rostock, war zeitweise gesperrt.