Erwerbslosenparlament: "Nehmt Probleme ernst"

Schwerin. Das Erwerbslosenparlament Mecklenburg-Vorpommern warnt vor einem weiteren Auseinanderdriften der Gesellschaft und negativen Folgen für die Demokratie. Trotz guter Arbeitsmarktlage sei Langzeitarbeitslosigkeit ein großes Problem im Land, sagte der Sprecher des Erwerbslosenbeirats, Jürgen Kehnscherper, am Freitag in Schwerin beim 22. Erwerbslosenparlament. Die Linken-Politikerin Mignon Schwenke sprach von aktuell rund 19 000 Betroffenen. Die Teilnehmer des Erwerbslosenparlamentes warnten in einer Erklärung, viele Menschen fänden ihre grundlegenden Interessen nicht mehr vertreten und wendeten sich von der Politik ab. "Nehmt die Probleme der Zurückgelassenen ernst und schafft Lösungen auf Landesebene, denn es sind Bürger und Bürgerinnen des Landes Mecklenburg-Vorpommern", heißt es in dem Appell an die Politiker.