Schwerin. Die neue Lohnuntergrenze für Azubis, die der Bundestag am Donnerstag beschlossen hat, ist Gewerkschaftern zu niedrig. "Die Forderung nach einer Mindestausbildungsvergütung kommt ursprünglich von der DGB-Jugend Nord, doch die Höhe bleibt weit hinter unseren Forderungen zurück", kritisiert der Bezirksjugendsekretär beim DGB Nord, Friedrich Gottschewski.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten sieht in dem Gesetz eine Stärkung der Ausbildungsberufe, wie die stellvertretene Bundesvorsitzende Claudia Tiedge sagte. Aber auch Tobias Packhäuser von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Schwerin erklärte: "Die Höhe von 515 Euro ist viel zu gering." Er schlug als Untergrenze 80 Prozent des Bundesdurchschnitts der tariflichen Ausbildungsvergütungen vor. Das wären nach seinen Worten derzeit 660 Euro pro Monat.

Die Mindestausbildungsvergütung für das erste Lehrjahr soll dem Gesetz zufolge ab Januar bei 515 Euro liegen und dann schrittweise auf 620 Euro im Jahr 2023 steigen. Ausnahmen sind aber möglich, wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften für einzelne Branchen eigene Vereinbarungen treffen. So können manche Azubis auch weiterhin weniger Geld bekommen.

In einigen Branchen in Mecklenburg-Vorpommern liegen die tariflichen Ausbildungsvergütungen unter 515 Euro. So beträgt laut Tarifregister des Wirtschaftsministeriums die Vergütung für Floristen-Azubis im ersten Lehrjahr nur 375 Euro, für Lehrlinge im Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikhandwerk 420 Euro. Im privaten Omnibusgewerbe beginnen Azubis demnach mit 480 Euro, im metallverarbeitenden Handwerk mit 500 Euro.

Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, Jens-Uwe Hopf, sieht mit dem Beschluss des Bundestages deutliche Mehrkosten auf die Unternehmen zukommen. "Insbesondere kleinere Handwerksbetriebe in den ländlichen Regionen werden diese höheren Kosten schwer leisten können, so dass zu befürchten ist, dass dann viele Handwerksbetriebe nicht mehr ausbilden können", sagte er. "Dies hätte mit Blick auf die Fachkräftesicherung in einigen Branchen sicher fatale Folgen."

Die stellvertretene Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Claudia Tiedge, erklärte dagegen: "Ausbildungsplätze werden durch die Mindestausbildungsvergütung nicht gefährdet, wie der Mindestlohn zeigt." Stattdessen gewännen die Ausbildungsberufe an Attraktivität, in denen offene Stellen das größte Problem seien.

Auch der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Mecklenburg-Vorpommern, Lars Schwarz, meinte: "Wer Auszubildende haben möchte, muss sie vernünftig bezahlen." In der Hotelbranche liege man mit dem Tarifvertrag bei etwa 630 Euro - also deutlich über der nun verabschiedeten Mindestvergütung. Der Tarif werde bereits von vielen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern bezahlt.

Das Gesetz muss nun noch im Bundesrat verabschiedet werden.