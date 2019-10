Brand in Mehrfamilienhaus: Nachbarin reagiert schnell

Demmin. Eine hellhörige Mieterin hat Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) vor Brandschäden bewahrt. In der Küche einer Wohnung im vierten Stock war am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch erklärte. Die Mieterin hörte durch Wände hindurch den Brandmelder und wählte den Notruf.

Bei den Löscharbeiten fanden Feuerwehrleute einen 45-jährigen Mieter vor, der den Brand mutmaßlich selbst verursacht, aber keine Hilfe geholt hatte. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. In der Wohnung seien Cannabispflanzen, Drogenutensilien und Patronen gefunden worden. Gegen den 45-Jährigen wird nun wegen Brandstiftung und Verstößen gegen das Batäubungsmittel- und Waffengesetz ermittelt. Die Mieter konnten nach kurzer Zeit wieder in ihre Wohnungen zurück.