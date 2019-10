Lüdersdorf. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in einer Kita in Lüdersdorf (Nordwestmecklenburg) gegen fünf Verdächtige. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, wurden die Männer am Montagabend bei dem Einbruch im Ortsteil Herrnburg von einem Anwohner beobachtet. Die Männer flüchteten zunächst, konnten aber wenig später in Groß Grönau (Schleswig-Holstein) gestoppt werden. Der Zeuge hatte sich das Auto-Kennzeichen notiert.

Bei den Tatverdächtigen handele es sich um vier 18, 20, 20 und 21 Jahre alte Männer aus Lübeck, die vorläufig festgenommen wurden sowie einen Jugendlichen, der den Eltern übergeben wurde. Ein Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen in der Region Lübeck/Wismar werde geprüft. Zur Beute machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.