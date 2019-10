28-Jähriger bei Unfall in Rostock schwer verletzt

Rostock. Bei einem Unfall mit drei Autos in Rostock ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein 60-Jähriger sei mit seinem Wagen aus bisher ungeklärten Umständen plötzlich in den Gegenverkehr geraten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Dabei habe der 60-Jährige mit seinem Fahrzeug erst das Auto eines 54-Jährigen und danach das Auto eines 28-Jährigen gerammt. Der 28 Jahre alte Mann verletzte sich schwer an der Wirbelsäule und seinem Gesicht; er wurde am Montag in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Männer wurden leicht verletzt.