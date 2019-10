Müritz: Land unterstützt Bau von solarbetriebenen Hausbooten

Rechlin. An der Mecklenburgischen Seenplatte werden bald deutlich mehr Wasserwanderer mit solarbetriebenen Hausbooten unterwegs sein. Wie das Schweriner Energieministerium am Freitag mitteilte, unterstützt das Land den Bau von 20 neuen Solarbooten mit knapp 570 000 Euro. Damit werde die Woterfitz Wasserfreizeit e.K. in Rechlin an der Müritz den neu entwickelten Bootstyp "Voyager 900e" produzieren. Die rund neun Meter langen Hausboote versorgen sich über moderne Solarstrommodule selbst, wobei besonders effiziente Elektromotoren sowie Batteriespeicher zum Einsatz kommen.

Sie sind in der Regel für vier Gäste ausgelegt und führerscheinfrei nutzbar. Den entsprechende Bescheid will Minister Christian Pegel (SPD) an diesem Montag in Rechlin übergeben. Der Hausboottourismus ist stark gewachsen und ein wichtiges Standbein der Tourismusbranche an der Seenplatte, rund 100 Kilometer nördlich von Berlin.