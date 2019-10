NSU-Terror: Linke für Entschädigungsfonds für Hinterbliebene

Schwerin. Die Linke im Landtag fordert einen Entschädigungsfonds für die Hinterbliebenen des NSU-Terrors. Die Landtagsfraktion werde im Rahmen der Beratungen zum Landeshaushalt 2020/2021 die Einrichtung eines "Fonds zur Entschädigung und Aufarbeitung der rassistischen Terrorserie des Nationalsozialistischen Untergrunds in MV" beantragen, teilte der innenpolitische Sprecher Peter Ritter am Mittwoch mit.

In den beiden Jahren sollten demnach jeweils 35 000 Euro bereitgestellt werden. Genommen werden solle das Geld aus Mitteln des Verfassungsschutzes. "Es liegt in unserer Verantwortung, dass den Hinterbliebenen rechten Terrors nicht nur Worte der Solidarität und Anteilnahme zuteil werden, sondern diesen Worten konkrete Maßnahmen folgen", so Ritter.

Die rechtsextreme Terrorzelle NSU hat 2004 in Rostock Mehmet Turgut erschossen. Insgesamt werden dem "Nationalsozialistischen Untergrund" zehn Morde in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2007 zugeschrieben.