Bildungsverbände rufen zu Demos für mehr Geld auf

Schwerin. Bildungsverbände fordern 100 Millionen Euro Mehrausgaben pro Jahr für Mecklenburg-Vorpommerns Schulen. Auf die geplanten 50 Millionen Euro müsse noch deutlich was draufgelegt werden, sagte der Landesvorsitzende der Lehrer-Gewerkschaft GEW, Maik Walm, am Dienstag mit Blick auf die geplanten Mehrausgaben der Landesregierung im neuen Schulgesetz. "Das Geld reicht nicht, um Personalmangel zu bekämpfen und gute, inklusive Bildung zu bieten." Deshalb werde für Samstag zu Demonstrationen in Schwerin, Rostock, Greifswald und Neubrandenburg aufgerufen. Der Protestaufruf wird neben der GEW auch vom Landeschülerinnenrat, der Landeskonferenz der Studierendenschaften, dem Verband Sonderpädagogik sowie einigen regionalen Verbänden unterstützt.