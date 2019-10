Bauern fühlen sich von Politik bevormundet - Demo erwartet

Schwerin. Die Pläne der Bundesregierung für eine umweltgerechtere Landwirtschaft kommen auch bei vielen Bauern im Nordosten nicht gut an. Das Anfang September vorgelegte Agrarpaket habe unter Landwirten Frust und Zukunftssorgen hervorgerufen. "Berlin scheint völlig ausgeblendet zu haben, dass diese Maßnahmen auch finanziert und praktisch auf der Fläche umgesetzt werden müssen", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Bauernpräsident Detlef Kurreck vor der für Donnerstag geplanten Protestaktion am Landtag in Schwerin.

Der Bund dringt auf mehr Naturschutz und Tierwohl. Doch gehen die Vorgaben durch die Politik vielen Bauern zu weit. Laut Kurreck wären in Mecklenburg-Vorpommern 46 Prozent der Agrarfläche betroffen. Ohne Einkommensalternative würden viele Betriebe zerstört werden, warnt der Bauernpräsident. BUND-Agrarexperte Burkhard Roloff indes befürwortet schärfere Naturschutzvorgaben für die Landwirtschaft und fordert einem Kurswechsel in der EU-Agrarförderung zugunsten ökologischer Produktionsweisen.