Mann schießt mit Maschinenpistole aufs eigene Haus

Niepars. Im Streit mit seiner Familie hat ein 55 Jahre alter Mann am Wochenende in Niepars bei Stralsund mit einer Maschinenpistole auf sein eigenes Haus geschossen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg erklärte, ging dabei am frühen Samstagmorgen mindestens eine Fensterscheibe zu Bruch, verletzt wurde aber niemand. Die Polizisten konnten dem angetrunkenen Mann, bei dem knapp zwei Promille Atemalkohol gemessen wurden, die Maschinenpistole vom russischen Typ Kalaschnikow abnehmen und sicherstellen.

Solche Waffen wurden in der DDR-Volksarmee und in der Roten Armee benutzt. Woher der Mann die Waffe hatte, sei noch unklar. Der 55-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Der Anlass des Streits sei noch unklar.