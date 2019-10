Stralsund. Bei einem Streit ist in Stralsund ein 41 Jahre alter Mann unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Der Mann und seine Freundin (41) hatten am Sonnabend eine tätliche Auseinandersetzung vor einem Supermarkt. Ein 43-jähriger Passant wollte der Frau helfen, er konnte deren Partner zu Boden bringen und festhalten. Plötzlich habe der Helfer festgestellt, dass sein Gegner sich nicht mehr bewegt habe und leblos gewesen sei, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Wiederbelebungsversuche brachten keinen Erfolg. Der Mann kam ins Krankenhaus, dort starb er.

Die Kripo nahm den Helfer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung vorläufig fest. Ein Staatsanwalt hob die Festnahme am Sonntag wieder auf. Die Todesursache steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.