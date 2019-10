Landesregierung wirbt verstärkt um beruflichen Nachwuchs

Schwerin. Ministerien und Landesbehörden verstärken ihre Werbung um Berufsnachwuchs im eigenen Land. In den kommenden Wochen sollen in ganz Mecklenburg-Vorpommern Großflächenplakate und Reklamebanner mit originellen Sprüchen junge Leute auf berufliche Entwicklungschancen im öffentlichen Dienst des Landes aufmerksam machen. "Das Land braucht gut ausgebildete Fachkräfte, um die anspruchsvollen Herausforderungen auch in Zukunft erfüllen zu können", betonte Staatskanzlei-Chef Heiko Geue (SPD) am Montag in Schwerin. Kampagnenstart sei der 11. Oktober.

Nach Angaben Geues geht fast die Hälfte der aktuell etwa 35 000 Beschäftigten in der Landesverwaltung bis zum Jahr 2030 in den Ruhestand. Deshalb bemühe sich die Landesregierung intensiv um künftige Lehrer, Polizisten, Finanzbeamte oder auch Justizangestellte. Sprüche wie "Ich mach jetzt das große Geld" oder "Ich geh jetzt ins Gefängnis" sollen die jugendlichen Zielgruppen ansprechen. Neben den traditionellen Plakaten und der etwas moderneren Leuchtreklame sind auch Anzeigen in Tageszeitungen sowie in sozialen Medien wie Facebook und Instagram Teil der Werbekampagne.

Wie Geue mitteilte, bietet das Land auf dem Portal karriere-in-mv.de für das kommende Lehr- und Studienjahr 399 Ausbildungs- und 243 Studienplätze für künftige Jobs in der Landesverwaltung. Im Internet würden auch sämtliche offene Stellen des Landes veröffentlicht. Das seien derzeit in jedem Monat rund 75 Angebote. Gesucht würden unter anderem Chemiker, Geoinformatiker, Straßenwärter oder Pferdewirte. Interessenten für den Schuldienst würden auf lehrer-in-mv.de fündig.