50 000 Euro Schaden nach Brand im Gartenhaus

Zarrentin. Bei einem Brand eines Gartenhauses in Zarrentin im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist ein Schaden von rund 50 000 Euro entstanden. Als die Feuerwehr am Sonntagmorgen eintraf, stand das Haus bereits voll in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Weil im Garten Sauerstoffflaschen gelagert wurden, kam es demnach zu mehreren Explosionen. Schließlich gelang es den 30 Feuerwehrleuten, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Das Feuer brach nach Angaben der Polizei wegen eines technischen Defekts in einem Ladegerät aus.