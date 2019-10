Internationale Rassehunde-Ausstellung in Rostock beginnt

Rostock. Die internationale Rassehunde-Ausstellung findet am Wochenende in Rostock statt. Knapp 2000 Hunde aus 259 verschiedenen Rassen sollen am Samstag (9.00 Uhr) und Sonntag zu bestaunen sein, wie der Veranstalter mitteilte. Neben Wettbewerben und Hunde-Modenschauen präsentieren den Angaben zufolge rund 70 Aussteller Produkte und Informationen rund um die Vierbeiner.