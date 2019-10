Drogen und Alkohol: 16 Fälle an Schulen im ersten Halbjahr

Schwerin. An den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns sind im ersten Halbjahr des vergangenen Schuljahrs 16 Vorfälle mit Drogen und Alkohol registriert worden. Das waren mehr als im gesamten Schuljahr davor mit 15 Fällen, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken im Landtag hervorgeht. Im Schuljahr 2016/17 waren demnach 14 Fälle bekannt geworden, im Schuljahr 2015/16 sieben.

Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Simone Oldenburg, sagte am Freitag, das Land habe ein Drogenproblem. "Die Vorfälle an den Schulen widerspiegeln den gesamten Trend in Mecklenburg-Vorpommern." Die Zahl der aufgedeckten Drogendelikte insgesamt nahm laut Antwort auf die Kleine Anfrage von 4732 im Jahr 2015 auf 6633 im Jahr 2018 zu.

Oldenburg forderte mehr Unterstützung für die Lehrer im Umgang mit Drogen- und Alkoholvorfällen an Schulen. Dazu gehörten Aufklärungs- und Beratungsangebote, außerdem mehr Stellen für Jugend- und Sozialarbeiter.