Frauen stehlen Rentner 11 000 Euro: Polizei warnt

Friedland. Einem Rentner aus Friedland sind tagsüber von zwei unbekannten Frauen 11 000 Euro aus seinem Haus gestohlen worden. Das Duo hatte sich Zugang durch die Hintertür des Hauses verschafft, als der Hauseigentümer vorn im Garten arbeitete, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Neubrandenburg sagte. Dort sei Mobiliar durchsucht und Geld entwendet worden. Der Fall habe sich bereits am 26. September ereignet, die Polizei machte ihn aber erst am Mittwoch bekannt. Eine Nachbarin hatte die Frauen vormittags an der Hintertür Anklopfen gesehen. Am nächsten Tag vermisste der Rentner das Geld, als er zum Einkauf gehen wollte.

Aufgrund des aktuellen Falls warnt die Polizei vor Dieben in der Region. Sie rät, Hintertüren sicherheitshalber immer abzuschließen, wenn man sie nicht einsehen kann. Erfahrungen aus ähnlichen Fällen zeigten, dass das Anklopfen in solchen Fällen dazu diene, herauszufinden, ob jemand im Haus sei.