Protestanten und Katholiken erinnern an "Demo" 1989 in Waren

Waren/Schwerin. Mit einem Gottesdienst erinnern Protestanten und Katholiken am 16. Oktober in Waren an der Müritz gemeinsam an die erste friedliche Demonstration gegen die DDR-Machthaber in Mecklenburg-Vorpommern. Der Gottesdienst findet in der Georgenkirche statt, wie die Nordkirche am Dienstag in Schwerin mitteilte. Dort hatten sich vor 30 Jahren Menschen versammelt und waren unter Führung von Pastor Hans-Henning Harder (1930-2009) - beobachtet von der DDR-Staatssicherheit - mit Kerzen durch die Stadt gezogen. Daran soll auch ein Denkmal erinnern.

Die Predigt werden die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, und Erzbischof Heiner Koch aus Berlin halten. In der DDR hätten Menschen in Kirchengemeinden offene und zugleich schützende Räume vorgefunden, die dem totalitären Anspruch des Staates widerstanden. Das habe dazu geführt, dass Mauern aus Beton und Ideologie mit Kraft und Inspiration überwunden werden konnten.

Am 16. Oktober sollen auch Zeitzeugen zu Wort kommen. Einige haben ein Heft erarbeitet, in dem Erinnerungen an die Aufbruchzeit in Waren festgehalten sind. Harder war damals Gründungs- und Vorstandsmitglied der Partei Demokratischer Aufbruch, die später mit der CDU die Allianz für Deutschland unter Helmut Kohl bildete und die ersten freien Wahlen im Osten gewann. Der in Berlin geborene und in Danzig (Gdansk) aufgewachsene Harder ist Warener Ehrenbürger. Eine Festveranstaltung plant auch das Land Mecklenburg-Vorpommern. Sie findet danach in der anderen großen Warener Kirche St. Marien statt.