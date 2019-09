Sturm über MV: Umgestürzte Bäume und ausgefallene Ampeln

Ludwigslust. Sturmtief "Mortimer" hat am Montagmorgen im westlichen Mecklenburg-Vorpommern Bäume umgerissen und für Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. Die Feuerwehr räumte unter anderem auf der B321 zwischen Hagenow und Bandenitz und auf der B104 zwischen Brüel und Sternberg sowie zwischen Pampow und Holthusen (alles Landkreis Ludwigslust-Parchim) Bäume und Äste von der Fahrbahn, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust mitteilte.

Starkregen sorgte für Aquaplaning: Auf der A24 nahe Wöbbelin (Landkreis Ludiwgslust-Parchim) habe ein Autofahrer am Morgen aufgrund von Wasser auf der Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren und sei gegen die Leitplanke geprallt, hieß es. Der Mann blieb demnach unverletzt.

In Schwerin fielen witterungsbedingt Ampeln aus, wie eine Stadtsprecherin mitteilte. In Rostock blieb der Zoo vorsorglich geschlossen.

Auch der Fernverkehr der Deutschen Bahn war am Morgen betroffen: Zeitweise war die Bahnstrecke Hamburg-Berlin gesperrt. Diese Trasse nutzen auch die Züge zwischen Hamburg und Schwerin beziehungsweise Rostock. Am Vormittag wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollte es von der Ostsee bis zum Erzgebirge bis in die Nachmittagsstunden stürmisch bleiben, während das Tief ins Baltikum weiter ziehe. Dort, wo schauerartige Regenfälle hinzu kämen, könnten sich die Windgeschwindigkeiten auf Orkanstärke steigern. An diesen Orten drohten auch Unwetter mit Windgeschwindigkeiten von 110 Kilometern in der Stunde.