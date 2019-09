2000 Strohballen in Kalkhorst in Flammen aufgegangen

Kalkhorst. Rund 2000 Strohballen sind am Sonntagmorgen in Kalkhorst (Landkreis Nordwestmecklenburg) in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in zwei Strohmieten eines landwirtschaftlichen Betriebes gegen 2.00 Uhr ausgebrochen. Der Brand war nach Angaben der Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag unter Kontrolle, die Löscharbeiten könnten sich aber noch mehrere Stunden hinziehen, hieß es. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Gebäude wurde verhindert. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst noch unklar.