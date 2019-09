Gedenken an Genschers "Balkonrede" in Prag

Halle. Mit einer Gedenkveranstaltung wird heute in Halle an die Rede von Hans-Dietrich Genscher in der Prager Botschaft erinnert. Dazu werden in den Franckeschen Stiftungen Wegbegleiter des FDP-Politikers und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erwartet, wie die Organisatoren mitteilten. Als Außenminister der Bundesrepublik Deutschland hatte Genscher (1927-2016) im September 1989 Tausenden Flüchtlingen aus der DDR vom Balkon der Prager Botschaft aus die Nachricht überbracht, dass sie in den Westen ausreisen können. Wenige Wochen später fiel die Mauer nach Jahrzehnten der deutschen Teilung.