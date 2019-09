Sicht auf die Welt von Menschen in sozialer Not

Rostock. Noch bis Ende Oktober läuft in Rostock die Ausstellung "Rostock unbequem - aus dem Blickwinkel von Menschen in sozialer Not". Zu sehen sind Bilder von Verkäufern der Rostocker Straßenzeitung "Strohhalm". Sie bekamen im vergangenen Herbst Einwegkameras in die Hand gedrückt. Dies war verbunden mit der Aufforderung, die Welt so darzustellen, wie sie sie sehen. Ihre Bilder zeigen die Hansestadt zu anderen Zeiten und in einem anderen Licht als die der professionellen Fotografen, hieß es vom Verein Wohltat, der die Ausstellung gestaltete.

"Bei Fotoausstellungen denkt man häufig an Hochglanz, an Ästhetik, an Schönes, an Architektur oder bezaubernde Landschaften", sagte Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke). Woran in der Regel nicht gedacht werde, sind die alltäglichen Blicke auf das "Leben nebenan". Die Ausstellung zeige, wie es denen gehe, die wenig und oft auch deutlich zu wenig hätten, um gut über den Monat zu kommen.