Schwerin. Nach dem Mord an dem Türken Mehmet Turgut im Februar 2004 in Rostock hat die Polizei laut Aussage eines Beamten auf eine großräumige Fahndung nach den Tätern verzichtet. Es habe ihn gewundert, dass keine Ringalarmfahndung ausgelöst wurde, sagte der Polizist am Freitag als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss des Schweriner Landtags zu den Aktivitäten des rechtsterroristischen NSU in Mecklenburg-Vorpommern. Nach einer Reihe von Expertenanhörungen durch die Mitglieder des Sonderausschusses war dies die erste Vernehmung von Ermittlungsbeamten im Fall Turgut als Zeugen, der weitere folgen.

Er sei damals Leiter des zuständigen Reviers und nur Minuten nach dem Anschlag am Tatort gewesen, sagte der heute 63-jährige Polizeihauptkommissar. Nach seinen Worten hätten bei einer raschen Besetzung von Brücken und den nahen Autobahnauffahrten für spätere Befragungen die Kennzeichen von wegfahrende Autos registriert werden können. Eine solche, etwa bei Raubüberfällen übliche Anweisung habe es aber durch die zuständige Dienststelle damals nicht gegeben.

Er selbst habe dafür gesorgt, dass der Tatort weiträumig abgesperrt wurde und die ihm unterstellten Beamten in den umliegenden Häusern nach möglichen Zeugen suchten. "Wir haben alles getan, was wir tun konnten", sagte der Zeuge, doch sei die Spurenlage schwierig gewesen. "Die Täter wussten was sie tun. Sie haben weder Geruchsspuren hinterlassen, noch etwas verloren", berichtete er. Deshalb habe auch der eingesetzte Fährtenhund keine Witterung aufnehmen können.

Der damals 25-Jährige Turgut hatte an einem Imbissstand in Rostock ausgeholfen, als er Opfer des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) wurde. Das Kerntrio Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hatte fast 14 Jahre lang im Untergrund gelebt. In dieser Zeit ermordeten die beiden Männer neun Gewerbetreibende türkischer und griechischer Herkunft und eine Polizistin. Sie begingen außerdem zwei Sprengstoffanschläge und mehr als ein Dutzend Raubüberfälle. 2011 flog das Trio auf. Die beiden Männer wurden tot in einem ausgebrannten Wohnmobil gefunden. Mundlos soll seinen Komplizen erschossen haben, bevor er das Wohnmobil in Brand setzte und sich dann selbst erschoss. Das Oberlandesgericht München verurteilte Zschäpe im Juli 2018 wegen zehnfachen Mordes zu lebenslanger Haft.

Die Behörden hatten lange Zeit Rivalitäten unter Ausländern als Motiv der Mordserie vermutet. Ein politischer Hintergrund der Gewalttaten war nicht vermutet worden. Das bestätigte auch die Befragung der vier am Freitag vom Ausschuss geladenen Zeugen. So berichtete einer der Beamten, dass er kurz nach dem Mord mit einer Liste mit ausländischen Namen auf den Campingplatz Markgrafenheide geschickt worden sei, um dort zu ermitteln. Allerdings machten die zum Teil schon pensionierten Polizisten mehrfach auch Erinnerungslücken geltend. Der Vorfall sei schließlich 15 Jahre her, sagte ein früherer Beamter, der am Tattag in der Einsatzleitstelle Dienst hatte.

"Wir stehen noch immer am Anfang der Ermittlungen. Umso wichtiger ist uns, dass es nun endlich mit den Zeugenvernehmungen losgeht", erklärte die Obfrau der SPD-Fraktion im Untersuchungsausschuss, Susann Wippermann. Doch sei bereits deutlich geworden, dass die Vorgänge von Seiten des Innenministeriums noch nicht genügend aufgearbeitet worden seien. "Die Zeugen gaben übereinstimmend zu Protokoll, dass selbst nach der Enttarnung des NSU 2011 niemand aus dem Ministerium auf die Beamten zur Aufklärung der Tat zugekommen ist", konstatierte Wippermann.

Peter Ritter von der Linksfraktion beklagte, dass der von seiner Fraktion schon vor Jahren geforderte NSU-Untersuchungssausschuss erst so spät seine Arbeit aufgenommen habe. "Es passierte was passieren musste: die Erinnerung der Zeugen weist große Lücken auf. Dennoch: die Aufklärung beginnt zwar spät, ist aber dringend notwendig", betonte er. Ritter schloss sich der SPD-Kritik an einer unzureichenden Aufarbeitung der Vorgänge rund um den NSU-Mord in Rostock an. Wenn nicht einmal der damalige Einsatzleiter der ersten Ermittlungen nach der Selbstenttarnung des NSU befragt oder angehört worden sei, seien die Bekundungen des Innenministeriums, dass es eine umfassende Aufarbeitung gegeben habe, schlicht nicht glaubhaft.