Hansa Rostock in Mannheim mit Pepic, Härtel: "Sieht gut aus"

Rostock. Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock kann im Auswärtsspiel am Sonntag (13.00 Uhr) bei Waldhof Mannheim wieder auf die Dienste des verletzten Mittelfeldspielers Mirnes Pepic setzen. Der Mittelfeldspieler hat den Außenbandriss, den er sich Mitte September beim Auswärtsspiel gegen Eintracht Braunschweig zugezogen hatte, schneller als erwartet auskuriert. "Es sieht sehr gut aus bei ihm. Einem Einsatz steht nichts im Wege", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Freitag.

Der 23 Jahre alte gebürtige Montenegriner ist Stammspieler und bestritt bislang sieben der neun Ligaspiele der Rostocker in dieser Saison. Dagegen werden die Rostocker beim stark gestarteten Aufsteiger mit Julian Riedel und Tanju Öztürk erneut auf zwei defensive Leistungsträger verzichten müssen. "Beide sind wieder im Training, waren aber länger raus. Ich denke nicht, dass es für einen Platz im Kader reicht", sagte Härtel.

Nach zuletzt vier ungeschlagenen Spielen in Folge rechnen sich die Hanseaten auch in Mannheim etwas aus. "Sie sind nicht völlig unverwundbar. Wir wollen was mitnehmen. Dafür müssen wir uns im Vergleich zum Zwickau-Spiel steigern", sagte der Hansa-Coach. Die Rostocker hatten am vergangenen Sonntag daheim beim 1:1 gegen die Sachsen trotz frühzeitiger Führung noch zwei Punkte liegen gelassen.