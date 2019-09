Autofahrerin übersieht Radfahrer beim Aussteigen

Sassnitz. Ein Radfahrer hat sich bei einem Unfall in Sassnitz auf Rügen schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der 68-jährige Mann habe einer sich öffnenden Autotür ausweichen wollen, gebremst und sei dann gestürzt, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Die Fahrerin des Wagens hatte den Radfahrer den Angaben zufolge übersehen, als sie aussteigen wollte. Der Verletzte wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Greifswald geflogen.