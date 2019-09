Landtag ehrt nachahmenswerte Projekte zur Müllvermeidung

Schwerin. Die Hansestadt Greifswald und der Tourismusverband Rügen sind am Mittwoch in Schwerin mit dem Ernst-Boll-Umweltpreis des Landtags geehrt worden. Greifswald erhielt das Preisgeld von 5000 Euro für die "Einführung eines nachhaltigen Pfandsystems für coffee to go". Die Touristiker auf Deutschlands größter Insel erhielten die gleiche Summe für das Projekt "Weniger fürs Meer - Initiative zur Vermeidung von Einwegplastik und zur Stärkung des Umweltbewusstseins".

Gleich vier Preisträger gab es bei dem ebenfalls vergebenen Jugend-Umweltpreis. So erhielten die Grundschule "Käthe Kollwitz" in Greifswald für "Denkanstöße in der Bücherkiste" und die BUNDjugend MV für ihr Projekt "It's no plastic - it's fantastic - Alternativen zu Plastik entdecken" ebenfalls jeweils 5000 Euro. Je 2500 gingen an die Mikado H Förderschule in Hagenow und die Evangelische Schule Waren.

Der mit insgesamt 25 000 Euro dotierte Ernst-Boll-Umweltpreis wurde zum 16. Mal vergeben. Die Auszeichnung, mit der an das Wirken des Neubrandenburger Naturforschers und Historikers Ernst Boll (1817-1868) erinnert wird, ist nach Angaben eines Parlamentssprechers der einzige von einem Landesparlament vergebene deutsche Umweltpreis. Thema war in diesem Jahr "Clevere Lösungen für weniger Kunststoff im Alltag". Dazu waren 13 Projekte in die engere Auswahl gekommen.

"Beim Thema "Plastikmüll" besteht Handlungsbedarf. Die damit im Zusammenhang stehenden globalen Fragen gehen uns alle an", mahnte Landtagspräsidentin Birgit Hesse bei der Preisübergabe. Lokale und regionale Ideen zur Müllvermeidung seien gefragt. Mit dem Umweltpreis des Landtages würden nachahmenswerte Projekte, Leistungen und Initiativen ins öffentliche Bewusstsein gerückt.