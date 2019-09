CDU-Landeschef betrachtet Ost-Entwicklung als Erfolgsstory

Berlin/Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Lands- und Fraktionschef Vincent Kokert bewertet die Entwicklung Ostdeutschlands positiv - ungeachtet der noch bestehenden Rückstände zum Westen. "Ich bin für einen Blick durch die Windschutzscheibe, statt in den Rückspiegel: Der Osten ist trotz aller Probleme eine der größten Erfolgsstorys, die es auf der Welt gibt", erklärte Kokert am Mittwoch in Schwerin. Er reagierte damit auf den zuvor in Berlin vorgelegten Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit.

Es sei ärgerlich, wenn auf den Osten geschaut werde, als sei er ein Krisengebiet. Die Menschen in den ostdeutschen Bundesländern müssten lernen, stolzer auf sich selbst zu sein. "Nicht nur, dass uns eine friedliche Revolution geglückt ist, die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern leben gerne in ihrer Heimat, und sie sind viel zuversichtlicher, als es mancher glauben machen will", sagte der CDU-Politiker. Der Westen solle hingegen aufhören zu glauben, "er müsse uns an die Hand nehmen".

Kokert nannte es ein schlechtes Zeichen, wenn 30 Jahre nach der friedlichen Revolution noch immer Vergangenheitsbewältigung betrieben werden müsse. Schlecht sei auch, dass der wirtschaftliche Abstand zwischen Ost und West zwar schrumpfe, aber nach wie vor groß sei. Gleiches treffe auf die Feststellung zu, "dass sich die Lohnschere zwischen Ost und West zwar schließt, aber sehr viel langsamer, als wir es uns wünschen würden". Viele Bürger meinten nach wir vor, dass der Osten kollektiv und individuell benachteiligt werde, sagte der Ostbeauftragte der Regierung, Christian Hirte, in Berlin bei der Vorlage des Berichts. Die Situation im Osten sei aber viel besser als ihr Ruf. Unterm Strich gebe es eine extrem positive Entwicklung seit der Einheit.