Grüne für widerstandsfähige Wald-Bäume: Backhaus provoziert

Schwerin. Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern haben von Bund und Land unbürokratische und praxistaugliche Maßnahmen zum Umbau und Schutz des Waldes gefordert. "Viel Geld allein wird es nicht richten, wenn dieses wieder nur in bürokratischen Förderverfahren landet und es weiterhin an kompetentem Personal in der Fläche mangelt", mahnte die Grünen-Landesvorsitzende Claudia Schulz. Anlass war Waldgipfel am Mittwoch in Berlin.

Schulz sprach sich dafür aus, Gesetze zu lockern, um auch hitzeresistente Buchen und Eichen etwa aus dem Mittelmeerraum in Deutschland pflanzen zu können. Dies sei derzeit nicht erlaubt. Die Landesregierung forderte sie auf, Waldbesitzer finanziell zu entlasten und auf eine Reduzierung der Wildbestände zu dringen, um die natürliche Waldverjüngung zu fördern.

Unmittelbar vor dem Waldgipfel hatte Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) ein Zehn-Punkte-Programm vorgelegt. Darin fordert er unter anderem mehr Anreize für Erstaufforstungen. Vom Bund verlangte er ein Soforthilfeprogramm für Waldeigentümer, um die Schäden durch Dürre und Schädlinge zu kompensieren. Deutschlandweit fielen den Angaben zufolge im vergangenen Jahr 35 Millionen Festmeter Schadholz an.

Mit seiner Bemerkung, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) wolle den Waldgipfel allein nutzen, um ihre Sicht der Dinge darzulegen, löste Backhaus massive Kritik aus. Es sei erstaunlich, dass Backhaus anscheinend schon vor dem Treffen wisse, was passiere. "Für den Gipfel hat sich Herr Backhaus aber gar nicht angemeldet, daher wohl das Informationsdefizit und seine falsche Ferndiagnose", erklärte ein Sprecher des Bundeslandwirtschaftsministeriums. CDU-Landesgeneralsekretär Wolfgang Waldmüller schloss sich der Kritik an. Backhaus nahm am Waldgipfel nicht teil, weil parallel in Mainz die Agrarministerkonferenz stattfand.