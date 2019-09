Multiresistenter Erreger bei 14 Klinikpatienten nachgewiesen

Greifswald. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist bei 14 Krankenhauspatienten ein multiresistenter Erreger nachgewiesen worden. Der Chefhygieniker der Universitätsmedizin Greifswald, Nils Hübner, sagte am Dienstag, er sehe darin bereits eine regionale Häufung einer speziellen Form des Bakteriums Klebsiella pneumoniae. Die üblichen Antibiotika seien gegen diesen Erreger unwirksam. Betroffen seien Patienten in vier Krankenhäusern, teilten das Landesamt für Gesundheit und Soziales und die Universitätsmedizin Greifswald mit. Fünf Patienten würden in der Universitätsmedizin Greifswald behandelt, die anderen in einer weiteren Greifswalder Klinik sowie in Karlsburg und Wolgast.