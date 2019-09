OECD: Für Entwicklung der Metropolregion Grenzen überwinden

Seevetal. Für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Metropolregion Hamburg (MRH) zwischen Cuxhaven und Parchim, Neumünster und Uelzen müssen nach Auffassung der OECD Grenzen im Planen und Handeln überwunden werden. "Think big! In größeren Kategorien zu denken, grenzüberschreitend zu planen und zu kooperieren - darin liegt der Schlüssel, um die Metropolregion noch erfolgreicher, attraktiver und nachhaltiger zu gestalten", sagte der stellvertretende Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Ludger Schuknecht, am Montag im niedersächsischen Seevetal.

"Der OECD-Bericht bringt Stärken und Schwächen klar auf den Punkt", lobte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die rund 200 Seiten starke Analyse der Organisation. Sie gibt mehr als 50 Empfehlungen zu Innovation, Bildung und Fachkräfte, Digitalisierung, Wohnraum- und Verkehrsplanung, erneuerbare Energien sowie Kultur- und Tourismusmarketing. Die OECD schlägt unter anderem den Aufbau einer Innovationsagentur sowie für die Verkehrs-, Wohnungs- und Raumplanung einen regionalen Planungsverbund vor.

Die MRH mit rund 5,3 Millionen Einwohnern in vier Bundesländern ist die erste deutsche Region, die sich einer kritischen Betrachtung durch die OECD stellt. Diese hält fest, dass die MRH hinter süddeutsche Regionen zurückgefallen sei, obwohl es hierfür eigentlich keinen Grund gebe, resümierte der OECD-Vertreter.