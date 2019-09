Kritik an Klimapaket von Kandidaten für SPD-Vorsitz

Neubrandenburg. Kurz nach der Einigung der großen Koalition auf ein Klimapaket haben sich Kandidaten für den SPD-Bundesvorsitz kritisch dazu geäußert. Auf einer Regionalkonferenz in Neubrandenburg sagte Karl Lauterbach, die SPD habe in der Vergangenheit den Ausbau der erneuerbaren Energien eher gebremst. "Die Beschlüsse heute werden das kaum ändern", sagte er. Es sei ein CO2-Preis beschlossen worden, mit dem er durch die höhere Pendlerpauschale am Ende als Autofahrer mehr im Portemonnaie habe. Olaf Scholz, der als Bundesfinanzminister direkt von den Klimaverhandlungen in Berlin nach Neubrandenburg gekommen war, äußerte sich zufrieden über die Beschlüsse. So werde es keine Deckelung mehr beim Ausbau von Onshore und Offshore-Windenergie geben und es werde mehr in den Schienenverkehr investiert.

Neubrandenburg ist die 14. Station der SPD-Vorstellungstour. Rund 200 Mitglieder und Interessierte ohne Parteibuch kamen zu der Regionalkonferenz.