Zu schnell bei Regen: Auto überschlägt sich, Mann verletzt

Gützkow. Weil er bei Regen deutlich zu schnell unterwegs war, hat ein Autofahrer bei Gützkow (Vorpommern-Greifswald) seinen Wagen völlig demoliert und sich schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Neubrandenburg sagte, war der Mann am Mittwochabend mit dem Wagen auf der Autobahn 20 in Richtung Stralsund unterwegs, als dieser ins Schleudern geriet. Der Wagen geriet auf den rechten Seitenstreifen, überschlug sich und landete auf der Seite und im Wildschutzzaun.

Zum Unfallzeitpunkt hatte es geregnet. Der Fahrer aus dem Kreis Vorpommern-Rügen war allein im Wagen und kam in eine Klinik. Am Auto entstand Totalschaden, dessen Höhe auf mehr als 40 000 Euro geschätzt wurde. Zur Bergung war die A20 knapp eine Stunde gesperrt.