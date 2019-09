Volleyball-Pokalsieger SSC Schwerin geht neue Saison an

Schwerin. Volleyball-Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin geht mit dem personellen Gerüst des Vorjahres und einigen Verstärkungen in die neue Saison. Angeführt von Auswahl-Kapitänin Denise Hanke will der Rekordmeister wieder die deutsche Nummer eins werden. Das Team präsentierte sich am Mittwoch im Schweriner Schlosspark-Center.

Zum Bundesliga-Auftakt empfängt das Team von Trainer Felix Koslowski am 3. Oktober die Ladies in Black Aachen in der heimischen Arena. Erster Höhepunkt der Saison ist am 20. Oktober der Supercup in Hannover gegen Meister Allianz MTV Stuttgart.