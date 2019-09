Erste Flüge mit Nachbau von Lilienthal-Doppeldecker

Anklam. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) zeigt heute in Anklam Film-Dokumente von Flügen eines originalgetreuen Nachbaus von Otto Lilienthals Doppeldecker. Einem Mitarbeiter des Göttinger DLR seien die Flüge Ende Juli in Kalifornien gelungen. Neben dem Göttinger Professor Markus Raffel, der in Lilienthals Geburtsstadt über seine Erfahrungen sprechen will, flog auch der amerikanische Stuntman und Fluglehrer Andrew Beem erfolgreich mit dem Gerät. Lilienthal (1848-1896) hatte es 1895 konstruiert.

Der Nachbau mit Materialien wie Weidenruten, Hanfseil und Baumwollgewebe wurde nach Originalunterlagen im Anklamer Lilienthal-Museum gefertigt, wie Museumsleiter Bernd Lukasch sagte. Die Flüge dauerten jeweils 10 bis 14 Sekunden und waren auf Distanzen von etwa 100 Metern und aus Sicherheitsgründen auf Flughöhen von drei bis vier Metern begrenzt.