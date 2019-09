Mark Uth nach fast einen halben Jahr wieder in Schalkes Elf

Paderborn. Angreifer Mark Uth bestreitet seit fast einem halben Jahr Verletzungspause wegen einer Adduktorenverletzung wieder ein Bundesliga-Spiel. Der einmalige Fußball-Nationalspieler, der sich die Blessur am 3. April beim Pokal-Aus gegen Werder Bremen zugezogen hatte, stand am Sonntagnachmittag in der Startelf des FC Schalke 04 im Auswärtsspiel beim Aufsteiger SC Paderborn.

Nach dem 3:0-Heimsieg gegen Hertha BSC vor zwei Wochen wechselte Schalkes Trainer David Wagner ein weiteres Mal. Für Weston McKennie, der einige Tage unter einem Magen-Darm-Virus litt, rückt Suat Serdar in die Mannschaft. Die Ostwestfalen starten mit demselben Team, das zuletzt ein 1:1 in Wolfsburg erreichte.