Gehweg eingebrochen: Fußgängerin verletzt

Schwerin. Eine Fußgängerin hat sich in Schwerin verletzt, als unter ihr der Gehweg eingebrochen ist. Die Frau sei etwa einen halben Meter tief abgesackt und habe sich am Bein verletzt, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Die 51-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Erste Untersuchungen der Stadt zeigten, dass der Starkregen der vergangenen Wochen den Gehweg bis zu einem Meter tief unterspült hat. Der betroffene Straßenbereich sei inzwischen abgesperrt.