Älteste Rostockerin feiert 107. Geburtstag: OB gratuliert

Rostock. Die älteste Einwohnerin Rostocks, die 107 Jahre alte Gertrud Blohm, hat zwei Tage nach ihrem Geburtstag Gratulationsbesuch von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) erhalten. Und der kam nicht alleine: Denn Madsen wurde von dem Profiboxer Jürgen Brähmer begleitet, mit dem die Jubilarin über Boxen gefachsimpelt habe, wie die Stadt am Montag berichtet.

Die gebürtige Bützowerin war lange Zeit als Sekretärin bei der früheren Bagger-, Bugsier- und Bergungsreederei beschäftigt. Sie lebe gern in unmittelbarer Nähe zum Ostseestrand und sei intensiv am Zeitgeschehen interessiert, hieß es. Besonders Formel-1-Rennen und der Boxsport begeistern sie. So habe Madsen mit Brähmer dafür sorgen können, dass ausreichend über den Boxsport gesprochen wurde.