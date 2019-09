Fahrerin bei Unfall schwer verletzt: Tochter unversehrt

Malchin. Eine 39-Jährige hat sich in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit ihrem Auto überschlagen und dabei schwer verletzt. Ihre sieben Jahre alte Tochter ist bei dem Unfall wie durch ein Wunder unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Die Fahrerin habe am Samstag aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei Betonzaunpfähle, bevor es sich überschlug. Die Feuerwehr befreite die Frau aus dem Fahrzeugwrack und brachte sie in eine Klinik.