Der amerikanische Schauspieler Angus MacInnes fotografiert die Eiswelt in der Sammlung des Fanprojekts "Outpost One".

"Star Wars"-Fans würden am liebsten in fernen Galaxien gegen den bösen Darth Vader kämpfen. Jetzt haben sie aber auch einen Außenposten in Nordwestmecklenburg. Ganz in der Nähe der Ostsee parken die Raumschiffe in einer ehemaligen Scheune.