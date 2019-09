Hansa Rostock greift ins Pokalgeschehen ein

Rostock. Titelverteidiger FC Hansa Rostock eröffnet die zweite Runde im Fußball-Landespokal von Mecklenburg-Vorpommern. Der Drittligist, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, gastiert am Freitag (17.30 Uhr) beim Landesligisten Doberaner FC. Trainer Jens Härtel kann bei der Partie, zu der rund 2000 Zuschauer erwartet werden, erstmals auf die Neuzugänge der vergangenen Woche zurückgreifen.

Hansa hat den Landespokal in den vergangenen fünf Jahren gewonnen. Im vergangenen Wettbewerb gab es im Finale am 25. Mai in Neustrelitz einen 4:1-Sieg über den Oberligisten Torgelower FC Greif. Die Vorpommern müssen in der zweiten Runde am Samstag beim FSV Blau-Weiß Greifwald antreten.

Das Finale wird am 23. Mai 2020 stattfinden. Der Sieger ist für die erste Runde des DFB-Pokals 2020/2021 qualifiziert.