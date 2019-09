Zustandekommen von Gesetzen soll durchschaubarer werden

Schwerin. Der Anteil von Lobby-Organisationen am Inhalt von Gesetzen in Mecklenburg-Vorpommern soll für den Bürger durchschaubarer werden. Den Linken gelang es am Donnerstag im Landtag, einen entsprechenden Gesetzentwurf zur weiteren Beratung in den Rechtsausschuss zu bringen. Danach sollen sich alle Personen und Organisationen, die sich mit Stellungnahmen am Entstehen von Gesetzen beteiligen, in einer Datenbank des Landtags eintragen müssen. Dort sollen auch ihre Stellungnahmen, Gutachten und Formulierungsvorschläge für die Bürger einsehbar sein.

Der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Peter Ritter, war froh, dass es der Oppositionsfraktion gelang, ihren Gesetzentwurf mit Zustimmung der Koalitionsfraktionen zur weiteren Beratung in den Rechtsausschuss zu bringen. "So macht Politik Spaß", sagte er zum Ende der Debatte, als sich abzeichnete, dass der Antrag durchkommen würde. "Ich freue mich auf die Debatte dort und bin gespannt, zu welchen Ergebnissen wir gemeinsam kommen werden."

Mit dem Gesetzentwurf werde ein Beitrag zu mehr Transparenz in Gesetzgebungsverfahren geleistet. "Es entsteht faktisch ein Fußabdruck des Verfahrens, an dem sich ablesen lässt, wen die Landesregierung zu welchem Zeitpunkt bei der Erarbeitung von Gesetzentwürfen beteiligt hat und welche wesentlichen Inhalte zugearbeitet wurden", sagte Ritter. Deutlich werde auch, auf welche externen Beratungsleistungen die Landesregierung zurückgreife.