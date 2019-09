Durchsuchungen wegen Schwarzarbeit in drei Bundesländern

Binz/Elsterwerda/Riesa. In einem Großeinsatz haben Zoll und Polizei am Mittwochabend Objekte in Binz auf Rügen, Elsterwerda (Brandenburg) und Riesa (Sachsen) durchsucht. Die Beamten ermitteln gegen zwei Männer, die Arbeitskräfte aus Albanien und Mazedonien illegal nach Deutschland gebracht und in der Gastronomie beschäftigt haben sollen, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Den Lohn sollen sie den Arbeitern vorenthalten haben.

Insgesamt haben die 140 Beamten den Angaben zufolge acht Wohnungen und Restaurants durchsucht und dabei Geschäftsunterlagen, Computer und Speichermedien beschlagnahmt. Sie seien auch auf vier Personen gestoßen, die sich unerlaubt in Deutschland aufhielten.