Wechsel von Regen und Sonne am Wochenende erwartet

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern wird am Samstag und Sonntag wechselhaftes Wetter erwartet. Die Menschen müssten sich auf einzelne Schauer einstellen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitag. Vor allem an der Küste könnte es viele regnerische Abschnitte geben. Dennoch lässt sich auch immer wieder die Sonne blicken. Die Höchsttemperatur soll am Samstag in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns bei 21 Grad Celsius liegen, am Sonntag bei etwa 19 Grad.