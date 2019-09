Mehr Geld für Beamte: Gesetzentwurf im Landtag

Schwerin. Die Beamten von Land und Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern sollen rückwirkend zum Jahresbeginn mehr Geld bekommen. Ein Gesetzentwurf, den die Regierung dem Landtag am Mittwoch in erster Lesung vorgelegt hat, sieht die Erhöhung der Bezüge um 3 Prozent rückwirkend zum 1. Januar 2019 vor. Anfang 2020 soll die Besoldung um weitere 3 Prozent steigen und Anfang 2021 noch einmal um 1,2 Prozent.

Damit werde der Tarifabschluss für die Angestellten des öffentlichen Dienstes zeit- und wirkungsgleich auf die Beamten übertragen, hieß es. Vom Tarifergebnis werden allerdings 0,2 Prozentpunkte einbehalten und der Versorgungsrücklage für Pensionszahlungen zugeführt.

"In unseren Verwaltungen wird gute Arbeit geleistet und das wollen wir anerkennen", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in ihrer Einbringungsrede. Die Anpassung der Bezüge werde helfen, Nachwuchskräfte für die Verwaltung zu gewinnen.