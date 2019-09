Landesfeuerwehrschule hat einen neuen Chef

Malchow. Die Landesfeuerwehrschule in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat einen neuen Leiter. Ulrich Hackenberg stammt aus Recklinghausen und war zuletzt fast 25 Jahre im Dienst der Berufsfeuerwehr Kiel, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte. Sein Stellvertreter Johannes Schuldt übernehme die Leitung des Bereichs Lehre, so dass die Schule nun von einer Doppelspitze geführt werde. Vor dem Hintergrund der Waldbrände im Sommer seien neben technischer Ausstattung auch die Ausbildung wichtig. Im nächsten Jahr solle die Zahl der Lehrgangsplätze auf 2200 wachsen. 2018 seien es nur 1444 Plätze gewesen.

Einer Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage aus dem Januar zufolge konnte im vergangenen Jahr nur ein Viertel des Bedarfs bei Ausbildungen zu Verbandsführern gedeckt werden. Verbandsführer sind in der Lage größere Einsätze zu leiten.