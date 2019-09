Minister gegen Kurabgabe für Einheimische

Schwerin. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hat die Erhebung einer Kurtaxe bei Einheimischen kritisiert. "Es ist schwer vermittelbar, dass Anwohner bei Besuchen in Nachbarorten zur Kasse gebeten werden - auch wenn die gegenwärtige Rechtslage dies hergibt", sagte er am Montag in Schwerin bei einem Treffen von Tourismus-Experten. Dabei war die Zukunft der Tourismus-Finanzierung ein Schwerpunkt. Gebühren für Anwohner seien nicht zeitgemäß, erklärte der Minister. Darüber hinaus müsse überhaupt geschaut werden, ob Tagesgäste noch zur Kasse gebeten werden sollten.

Auf der Suche nach eleganteren Wegen, Geld für die Tourismusfinanzierung aufzutreiben, soll ein Wettbewerb ausgelobt werden. "Am Ende steht eine Modellregion oder -regionen, in denen touristische Finanzierungsmöglichkeiten erprobt werden", sagte Glawe. Die Kriterien würden in den kommenden Tagen festgelegt. "Mit dem Wettbewerb wollen wir zügig starten", betonte er.